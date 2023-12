Lily Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der Lily-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 9,88 CNH einen Abstand von -12,26 Prozent zum GD200 (11,26 CNH) aufweist. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 9,91 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -0,3 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Lily-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment rund um die Aktie von Lily zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Lily ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Lily bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Lily ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien dominierten zuletzt ausschließlich positive Meinungen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um Lily, was die positive Bewertung bestärkt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 1,72 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,96 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Lily-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen eine eher neutrale bis positive Einschätzung der Lily-Aktie.