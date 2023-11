Lily Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Lily ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen besonders hervorgehoben, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Lily derzeit bei 11,88 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 10,19 CNH liegt, was einem Abstand von -14,23 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 9,94 CNH, was einer Differenz von +2,52 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz gibt es in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Materialien") zeigt sich, dass Lily mit einer Rendite von -17,13 Prozent mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -5,54 Prozent in den letzten 12 Monaten, und auch hier liegt Lily mit 11,59 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.