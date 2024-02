Lily Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "Man Wah Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI wird in der Finanzmarktanalyse häufig eingesetzt. Bei Lily wird nun der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 43,04 Punkten, was bedeutet, dass die Lily-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 66,97, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Lily daher in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Lily beträgt 25, während vergleichbare Unternehmen aus der Chemiebranche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Lily daher weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse beinhaltet die Betrachtung trendfolgender Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt wird hierbei betrachtet, und für Lily beträgt der 200-Tages-Durchschnitt 10,39 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 7,38 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,93 CNH, während der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit wird Lily basierend auf trendfolgenden Indikatoren insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz werden auch über einen längeren Zeitraum beobachtet, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu ziehen. In Bezug auf Lily weist die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität auf und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Lily in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".