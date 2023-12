Lilium Registered (A) Aktie: Das macht sprachlos!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktienkurse kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung bewertet werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Lilium untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse größtenteils positiv waren. Darüber hinaus haben die Nutzer sozialer Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Lilium diskutiert. Auf dieser Grundlage wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Wenn es um die langfristige Meinung von Analysten geht, wird die Lilium-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Lilium. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 1,73 USD, was einem potenziellen Anstieg von 46,89 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 1,18 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wir betrachten den 50- und 200-Tage-Durchschnitt für die Lilium-Aktie. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 0,99 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,18 USD liegt, was einer Abweichung von +19,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,97 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +21,65 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Insgesamt erhält Lilium auf Basis dieser Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lilium-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (36,75) bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Lilium.