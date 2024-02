Lilium Registered (A) Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Aktie von Lilium wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer positiven Einschätzung versehen. Es gab eine "Gut"-Bewertung, zwei "Neutral"-Bewertungen und keine "Schlecht"-Einstufungen. Daher ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". In den letzten 30 Tagen gab es keine neuen Analystenupdates zu Lilium. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 1,73 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 0,936 USD eine erwartete Kursentwicklung von 85,19 Prozent bedeutet, was als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Lilium derzeit um 10 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie ebenfalls mit "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -9,13 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lilium-Aktie zeigt, dass diese überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 20 liegt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage einen neutralen Wert von 57,48. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung nach RSI-Analyse für Lilium.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und somit eine "Gut"-Einstufung für Lilium.