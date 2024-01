Lilium Registered (A) Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Anleger: Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben Lilium auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien vor allem positive Themen rund um Lilium aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Bewertung "Gut". Die Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Der RSI der Lilium liegt bei 68,97 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 41,79 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung ergibt somit ein "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lilium-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 0,99 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,1 USD liegt, was einer Differenz von +11,11 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie mit "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,98 USD) zeigt eine Abweichung von +12,24 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. In Summe wird die Lilium-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Einschätzung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergibt insgesamt ein "Neutral", da 1 Kauf-, 2 Neutral- und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1,73 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von +57,58 Prozent entspricht. Dafür wird die Aktie mit "Gut" bewertet. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung daher zur Einstufung "Gut".