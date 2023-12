Lilium Registered (A) Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich der Lilium-Aktie war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit insgesamt zehn positiven und zwei negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend negativ, was zu einer neutralen Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lilium-Aktie zeigt einen Wert von 68 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 31,79 bestätigt diese Einschätzung.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen, was zu einer negativen Bewertung auf dieser Stufe führt. Die Kommunikationsfrequenz bleibt jedoch unverändert.

Insgesamt ergibt sich nach den Analystenbewertungen ein neutrales Rating für die Lilium-Aktie, wobei das durchschnittliche Kursziel ein Potenzial von 36,48 Prozent über dem letzten Schlusskurs aufzeigt und somit eine positive Empfehlung für die Aktie resultiert.

Zusammenfassend erhält Lilium daher eine neutrale Bewertung basierend auf der Stimmungsanalyse, dem RSI, dem Sentiment und den Analysteneinschätzungen.