Lilium Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Eurobattery Minerals war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab sowohl positive als auch negative Diskussionen, wobei in den letzten ein, zwei Tagen die positiven Themen überwogen haben. Aufgrund dieser gemischten Meinungen wird die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eurobattery Minerals-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 83, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt hingegen bei 54,56, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Eurobattery Minerals aufgrund des RSI.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigen keine signifikante Tendenz in den letzten 30 Tagen. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Eurobattery Minerals-Aktie in den letzten 200 Handelstagen ergibt sich, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter diesem Durchschnitt liegt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt einen Wert, der unter dem aktuellen Schlusskurs liegt. Daher wird die Eurobattery Minerals-Aktie auch in der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.