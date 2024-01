Lilium Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Eurobattery Minerals":

Die technische Analyse der Eurobattery Minerals-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,22 EUR verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie aufgrund eines Abstands von -72,64 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 0,0602 EUR als "Schlecht" eingestuft wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der bei 0,07 EUR liegt, erhält die Aktie ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -14 Prozent.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Eurobattery Minerals liegt derzeit bei 67,42 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 46,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Eurobattery Minerals war in den letzten Tagen größtenteils neutral, mit fünf positiven und zwei negativen Tagen sowie sechs tagen ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher erhält die Eurobattery Minerals-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Eurobattery Minerals-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und dem Sentiment und Buzz mit einem "Neutral"-Rating bewertet.