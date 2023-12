Lilium Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Aktuell liegt der RSI von Eurobattery Minerals bei 40,14, was auf ein neutrales Signal hindeutet und darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 59, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Eurobattery Minerals vorwiegend negative Diskussionen geführt, während positive Diskussionen kaum verzeichnet wurden. Daraus resultiert eine insgesamt negative Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Eurobattery Minerals von 0,06 EUR als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich mit -75 Prozent weit vom GD200 (0,24 EUR) entfernt befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 0,09 EUR, was einen Abstand von -33,33 Prozent zum Aktienkurs bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Eurobattery Minerals-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich für Eurobattery Minerals in den vergangenen Wochen kaum eine Veränderung. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde ebenfalls als normal bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.