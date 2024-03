Likewise Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für Likewise zeigt der RSI derzeit einen Wert von 77,27, was auf eine Überkauftheit hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, zeigt mit einem Wert von 72 eine Überkauftheit an und erhält ebenfalls die Einstufung "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse von Likewise auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert haben. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral".

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der Aktie zu. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Likewise-Aktie für die letzten 200 Handelstage nur geringfügig ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, ergibt sich eine andere Bewertung und zwar ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt erhält die Likewise-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.