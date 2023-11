Likewise Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die technische Analyse der Likewise-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 20,35 GBP liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17 GBP, was einem Unterschied von -16,46 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 17,16 GBP, was einer geringen Abweichung von -0,93 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Insgesamt wird Likewise für die einfache Charttechnik ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung zugeschrieben.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Likewise als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 26,42, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 31,18 aufweist und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Die Anleger-Stimmung bei Likewise in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt, dass die Diskussionsintensität bei Likewise durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Likewise.