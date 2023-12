Likewise Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den letzten Tagen war die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Medien größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Tendenz. Auch in den Gesprächen der Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Likewise. Deshalb bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf liefert der RSI einen wichtigen Indikator aus der technischen Analyse. Bei Likewise wird der RSI der letzten 7 Tage aktuell mit 64,71 Punkten bewertet, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass Likewise hier überverkauft ist. Aus diesem Grund wird die Aktie für den RSI25 mit "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Likewise in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge, weshalb die Aktie insgesamt auf dieser Ebene ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt sich, dass Likewise derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 20,06 GBP, während der Aktienkurs (18 GBP) um -10,27 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses der vergangenen 50 Tage liegt der GD50 bei 16,69 GBP, was einer Abweichung des Aktienkurses von +7,85 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Neutral".