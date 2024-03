Lijiang Yulong Tourism-Anleger wird’s freuen!

Lijiang Yulong Tourism mit positiver Dividendenausschüttung und neutraler fundamentaler Bewertung

Lijiang Yulong Tourism hat eine Dividendenrendite von 2,69 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels, Restaurants und Freizeit (1,19 %) als überdurchschnittlich hoch einzustufen ist. Dieser Unterschied von 1,5 Prozentpunkten führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Dividendenausschüttung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 26,02, was auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Die Differenz zum Branchendurchschnitt beträgt aktuell 0 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung und Diskussionsintensität im Netz ist zu beobachten, dass Lijiang Yulong Tourism in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnete. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Punkt führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung bei Lijiang Yulong Tourism insgesamt als besonders positiv einzustufen ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.