Lijiang Yulong Tourism Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Lijiang Yulong Tourism wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 19,77 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,94, was bedeutet, dass Lijiang Yulong Tourism weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein signalisiertes Bild zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen häufen sich die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion ist daher der Auffassung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von Lijiang Yulong Tourism mit 2,63 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Innerhalb der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -4,06 Prozent, wobei Lijiang Yulong Tourism mit 6,7 Prozent deutlich darüber liegt. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Lijiang Yulong Tourism von 8,22 CNH mit -16,21 Prozent Entfernung vom GD200 (9,81 CNH) ein "Schlecht"-Signal aufweist. Demgegenüber weist der GD50, ein Kurs von 8,16 CNH auf, was ein "Neutral"-Signal bedeutet, da der Abstand +0,74 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Lijiang Yulong Tourism-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.