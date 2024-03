Lijiang Yulong Tourism Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Für die Lijiang Yulong Tourism-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 25, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Infolgedessen wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und liegt bei 48,73, was darauf hindeutet, dass die Lijiang Yulong Tourism-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird in diesem Fall eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen. Die Gesamtanalyse der RSIs führt zu einem "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde. Daher wird dieser Punkt als "Gut" bewertet. Außerdem wurde das Unternehmen im letzten Monat intensiver diskutiert und erhielt mehr Aufmerksamkeit von den Anlegern als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Lijiang Yulong Tourism-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Lijiang Yulong Tourism-Aktie auf 9,41 CNH, während der aktuelle Kurs bei 9,28 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,38 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 8,71 CNH, was einen Abstand von +6,54 Prozent bedeutet und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" vergeben.

In Bezug auf fundamentale Aspekte beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lijiang Yulong Tourism 26, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Neutral" eingestuft.