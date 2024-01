Lijiang Yulong Tourism Aktie: Das ist ein Hammer

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Lijiang Yulong Tourism war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Insgesamt erhält Lijiang Yulong Tourism daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse der Lijiang Yulong Tourism-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,86 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 8,09 CNH weicht somit um -17,95 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 8,14 CNH, und daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Stimmung mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Lijiang Yulong Tourism daher in dieser Stufe ein "Schlecht".

Was die Dividendenrendite betrifft, so hat Lijiang Yulong Tourism mit 3,03 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 0,85 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.