Lijiang Yulong Tourism Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Lijiang Yulong Tourism liegt bei 61,11, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Lijiang Yulong Tourism aktuell 3, was eine positive Differenz von +2,17 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" ergibt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Lijiang Yulong Tourism-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,07 CNH. Der letzte Schlusskurs (8,23 CNH) weicht um -18,27 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 8,32 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,08 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Lijiang Yulong Tourism bei 23,69, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.