Lijiang Yulong Tourism Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Lijiang Yulong Tourism-Aktie wird in der technischen Analyse bewertet. In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt für den Schlusskurs bei 10,04 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 8,26 CNH lag, was einen Unterschied von -17,73 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 8,28 CNH, was nahe am letzten Schlusskurs liegt, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein positives Verhältnis von 3 zum Aktienkurs, was einer Differenz von +2,18 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" entspricht. Daher erhält Lijiang Yulong Tourism eine "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung der Über- oder Unterkauftheit eines Titels verwendet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 49,18 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,72 Punkten und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Lijiang Yulong Tourism in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und der Aktie eine "Gut"-Bewertung einbringt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.