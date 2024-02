Lijiang Yulong Tourism Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der gleitende Durchschnittskurs der Lijiang Yulong Tourism liegt derzeit bei 9,53 CNH, während der aktuelle Kurs bei 9,11 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 200 Tage -4,41 Prozent beträgt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 8,4 CNH, was einem Abstand von +8,45 Prozent entspricht und zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Bei der Beurteilung von Aktien spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Fall zeigt sich, dass die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, die übliche Aktivität im Netz aufweist. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt die Einschätzung "Neutral". Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Ein weiteres Instrument zur Einschätzung von Aktien ist der Relative Strength Index (RSI), der die Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Lijiang Yulong Tourism, so ergibt sich für den 7-Tage-RSI ein Wert von 43,97 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 45,19 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Lijiang Yulong Tourism eingestellt waren. Von insgesamt elf Tagen waren drei positiv, acht negativ und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Daher erhält Lijiang Yulong Tourism von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.