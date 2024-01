Lijiang Yulong Tourism Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Lijiang Yulong Tourism hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,03 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0,85 Prozent. Dies bedeutet eine Differenz von +2 und führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse hat der Durchschnitt des Schlusskurses der Lijiang Yulong Tourism-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 9,86 CNH gelegen. Der letzte Schlusskurs von 8,09 CNH weicht um -17,95 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 8,14 CNH, was dazu führt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lijiang Yulong Tourism liegt bei 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) ähnlich ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Ebene erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Lijiang Yulong Tourism. Die Anlegerstimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Insgesamt erhält Lijiang Yulong Tourism von der Redaktion in der Kategorie Dividende, technische Analyse, Fundamentalanalyse und Anlegerstimmung gute Bewertungen.