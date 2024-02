LiingADR Aktie: Was soll das denn werden?

Das Stimmungs- und Diskussionsniveau rund um die Aktie von Li Ning wurde über einen längeren Zeitraum beobachtet und analysiert. Dabei ergab sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 4,69 Prozent, was 1,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Li Ning als schlecht bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Li Ning-Aktie derzeit 14,06 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer guten Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie allerdings als schlecht eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -40,77 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.