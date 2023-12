LiingADR Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen den chinesischen Sportartikelhersteller Li Ning überwiegend negativ bewertet. Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus der Analyse verschiedener Kommentare und Beiträge in sozialen Medien, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Bewertung "Schlecht" der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Li Ning als überkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 73,8. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 66 auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin. Insgesamt fällt daher die Bewertung in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" aus.

Im Branchenvergleich hat Li Ning in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -59,23 Prozent gezeigt, verglichen mit einem durchschnittlichen Anstieg von 24,61 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit -68,68 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Li Ning in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung, der Relative Strength Index, der Branchenvergleich und das Sentiment und Buzz zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie von Li Ning führen.