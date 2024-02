Lihit Lab Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Anzahl der Bewegungen ins Verhältnis setzt. Der RSI der Lihit Lab liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Lihit Lab in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes und eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Lihit Lab derzeit bei 967,14 JPY verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 980 JPY und hat damit einen Abstand von +1,33 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 975,54 JPY angenommen, was einem aktuellen Unterschied von +0,46 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt lautet der Gesamtbefund also "Neutral".