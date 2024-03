Lihit Lab Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Lihit Lab war in den vergangenen Tagen neutral. Anleger zeigten an zwei Tagen positive Stimmungen, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Überwiegend neutral war die Einstellung der Anleger an insgesamt 12 Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Lihit Lab in den letzten 7 Tagen weder überkauft noch -verkauft waren. Der RSI liegt bei 47,06, was zu einer neutralen Bewertung führt. Eine ähnliche Situation ergibt sich beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt. Mit einem Wert von 55 wird auch hier eine neutrale Bewertung vergeben. Insgesamt wird die Kategorie RSI ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Lihit Lab-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 969,76 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 962 JPY weicht somit um -0,8 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem Wert von 971,38 JPY eine nahezu gleiche Abweichung auf, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lihit Lab-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Lihit Lab in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Das Unternehmen erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität für Lihit Lab gezeigt. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, wofür das Unternehmen ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.