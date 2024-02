Lihit Lab Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Stimmung der Anleger bei Lihit Lab in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das Unternehmen geführt hat.

Der Relative Strength Index (RSI) für Lihit Lab liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Lihit Lab derzeit bei 967,14 JPY verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 980 JPY und hat somit einen Abstand von +1,33 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt +0,46 Prozent, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung von "Neutral".

Die Stimmung und Frequenz der Kommunikation in den sozialen Medien zeigen eine Verschlechterung des Bildes von Lihit Lab in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls leicht abgenommen, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung der Anleger-Stimmung, des RSI und der technischen Analyse, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Lihit Lab führt.