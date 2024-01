Lihit Lab Aktie: Lieber erstmal abwarten!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Lihit Lab-Aktie bei 956,99 JPY. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 985 JPY (+2,93 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt wurden analysiert. Der Schlusskurs von 988,72 JPY am letzten Tag lag ebenfalls nahe dem 50-Tage-Durchschnitt (-0,38 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei einem Niveau von 13,33 eine "Gut"-Einstufung, während der RSI25, bezogen auf 25 Tage, mit 51,08 zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Lihit Lab zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Lihit Lab sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Hinblick auf das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Bewertung.