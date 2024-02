Lihit Lab Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen bei Lihit Lab untersucht. Es gab keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Lihit Lab daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lihit Lab liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 48,09 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Unsere Analysten haben auch die Stimmung in den sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Lihit Lab mittlerweile auf 967,14 JPY, während der aktuelle Kurs bei 980 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,33 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 975,54 JPY, was eine Abweichung von +0,46 Prozent darstellt und ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.