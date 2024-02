Lihit Lab Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

In den letzten zwei Wochen wurde Lihit Lab von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion aus den Kommentaren und Beiträgen schließt. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Lihit Lab derzeit als "Neutral" anzusehen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 965,98 JPY, während der Aktienkurs (978 JPY) um +1,24 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von +0,19 Prozent, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedeutet.

Die Stimmung und die Diskussionen rund um die Aktie von Lihit Lab lassen eine starke Aktivität erkennen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild der Aktie als "Schlecht" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 40, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 41,61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Lihit Lab Aktie.