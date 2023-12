Lihit Lab Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmung unter den Anlegern. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, es wurden jedoch keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Lihit Lab. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet, zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und Stimmungsänderung bezüglich Lihit Lab. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbilds der vergangenen Monate.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Lihit Lab derzeit bei 950,31 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 989 JPY liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 1006,54 JPY, wodurch die Aktie aus dieser Sicht ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Lihit Lab liegt bei 48,57, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigt der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 56,28 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".

