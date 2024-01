Lightwave Logic Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lightwave Logic-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume, in diesem Fall sieben und 25 Tage, und gibt diesen eine Kennzahl zwischen 0 und 100. Der RSI7-Wert für die Lightwave Logic-Aktie beträgt 70,47, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 44,34 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Grundlage des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Lightwave Logic-Aktie derzeit bei 5,58 USD verläuft. Da der Aktienkurs bei 4,98 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von -10,75 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 4,73 USD, was einer aktuellen Differenz von +5,29 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität rund um die Lightwave Logic-Aktie erhöht ist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung in diesem Punkt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während an insgesamt zehn Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Lightwave Logic, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Neutral"-Einschätzung.