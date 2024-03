Lightwave Logic Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war durchschnittlich, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf den Diskussionen in sozialen Medien, und hier wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Lightwave Logic gesprochen. Aufgrund dieser negativen Stimmung erhält die Aktie heute eine schlechte Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Lightwave Logic-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 5,49 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 4,12 USD, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt ergibt eine schlechte Bewertung, da der letzte Schlusskurs unter diesem Durchschnitt lag.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls neutrale Bewertungen für Lightwave Logic, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend ergibt die Analyse ein insgesamt neutrales bis schlechtes Bild für die Lightwave Logic-Aktie.