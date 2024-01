Lightwave Logic Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lightwave Logic liegt bei 80,87, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 52, was auf eine neutrale Situation hindeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Lightwave Logic spiegeln insgesamt eine negative Stimmung wider, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs deutet ebenfalls auf eine schlechte Bewertung hin. Der GD200 verläuft bei 5,58 USD, während der Aktienkurs bei 4,27 USD liegt, was einer Abweichung von -23,48 Prozent entspricht. Auf Basis des GD50 der vergangenen 50 Tage liegt die Abweichung des Aktienkurses bei -9,15 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Lightwave Logic in den sozialen Medien beobachtet werden. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, obwohl eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.