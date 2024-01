Lightspeed Commerce Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die technische Analyse der Lightspeed Commerce-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 20,77 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 27,82 CAD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut" mit einer Distanz von +33,94 Prozent zum GD200 und einer Distanz von +26,23 Prozent zum GD50. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Lightspeed Commerce-Aktie sowohl im kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage (14,52 Punkte) als auch im längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis (28,56 Punkte) als überverkauft bewertet wird. Dadurch erhält sie in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. In den letzten ein, zwei Tagen wurden jedoch vermehrt negative Themen diskutiert, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Dennoch zeigen tiefergehende Analysen, dass vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch die Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments auf "Gut" lautet.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Lightspeed Commerce wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich war, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führte. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Gesamtnote "Schlecht".