Lightspeed Commerce Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Lightspeed Commerce heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 14,52 Punkten, was darauf hinweist, dass Lightspeed Commerce überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 28,56, auch hier ist Lightspeed Commerce überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Lightspeed Commerce-Wertpapier also eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Darüber hinaus ergab die Betrachtung von Handelssignalen eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene. Somit wird die Stimmung bezüglich Lightspeed Commerce insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Lightspeed Commerce insgesamt 6 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Lightspeed Commerce vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 24,33 CAD ergibt sich ein Abwärtspotential von -12,53 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Lightspeed Commerce für diesen Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Lightspeed Commerce-Aktie ein Durchschnitt von 20,77 CAD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 27,82 CAD, was zu einer positiven Abweichung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung. Insgesamt erhält Lightspeed Commerce also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die technische Analyse führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für Lightspeed Commerce.