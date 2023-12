Lightspeed Commerce Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

In den letzten zwölf Monaten erhielt Lightspeed Commerce insgesamt 6 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Diese setzt sich aus 4 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Lightspeed Commerce. Die durchschnittliche Kursprognose von 24,33 CAD ergibt ein Abwärtspotential von -10,87 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Lightspeed Commerce also eine "Neutral"-Bewertung.

Wenn es um weiche Faktoren wie das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie geht, zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz aufweist. Daher wird Lightspeed Commerce für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Lightspeed Commerce sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt über den gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Lightspeed Commerce liegt bei 16,23, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 31, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.