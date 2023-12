Lightning Emotors Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristige Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Lightning Emotors herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 94,71 Punkten, was darauf hinweist, dass Lightning Emotors überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt im Vergleich weniger starke Schwankungen. Auf dieser Basis ist Lightning Emotors weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Lightning Emotors-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating für diesen Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Es gab im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine signifikante Veränderung. Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Lightning Emotors-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Lightning Emotors. Es gab insgesamt 11 positive und ein negatives Feedback. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Lightning Emotors von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3,19 USD für den Schlusskurs der Lightning Emotors-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,247 USD, was einem Unterschied von -92,26 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,57 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,247 USD (-56,67 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Lightning Emotors damit für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.