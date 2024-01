Lighthouse Capital Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Lighthouse Properties-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 66, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 36,13 und bestätigt somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt eine neutrale Bewertung für Lighthouse Properties.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zur Aktie geäußert wurden. Auch die Diskussionen der letzten Tage zeigen eine überwiegend positive Stimmung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Lighthouse Properties-Aktie bei 0,29 EUR, was ebenfalls auf eine positive Bewertung hinweist. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +15,17 Prozent, was erneut ein "Gut"-Signal liefert. Insgesamt ergibt sich also auch aus der technischen Analyse eine positive Einschätzung.

Zusätzlich konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen festgestellt werden, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Sentiments und Buzz führt.

Die Gesamtbewertung für Lighthouse Properties fällt demnach positiv aus und zeigt gute Aussichten für die Aktie.