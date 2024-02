Light Science Technologies Holdings Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "Castellum":

Das Anleger-Sentiment für die Light Science-Aktie ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die positive Stimmung wurde auch durch die Diskussionen über die positiven Themen rund um Light Science verstärkt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine klaren Veränderungen bei der Kommunikation über Light Science. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass Light Science aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Light Science-Aktie aktuell bei 2,19 GBP verläuft. Da der Aktienkurs bei 2,6 GBP lag und somit einen Abstand von +18,72 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 2,56 GBP, was einer Differenz von +1,56 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) für Light Science zeigt keine überkaufte oder überverkaufte Situation an. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Somit wird die Light Science-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.