Light Science Technologies Holdings Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, mit dem das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet wird. Für Light Science liegt der RSI-Wert derzeit bei 5,88, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 34, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz, geben ebenfalls Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. Bei Light Science wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Diskussionsfrequenz festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Light Science diskutiert, was zu einer durchweg positiven Stimmungsbewertung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Light Science-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von +23,38 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.