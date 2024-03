Light Science Technologies Holdings Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Light Science Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt und liegt aktuell mit einem Kurs von 2,7 GBP um +6,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies wird als kurzfristig "Gut" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie sogar um +18,94 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird die Aktie hier als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einer insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich hingegen positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zu Light Science veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Guten" Bewertung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Light Science liegt bei 23,4, was auf eine "Gute" Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 39,68 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Light Science Aktie.