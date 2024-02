Light Aktie: Gut oder schlecht?

Die Light S-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 1,09 USD gehandelt, was einer Entfernung von -12,8 Prozent vom GD200 (1,25 USD) entspricht. Dieses Ergebnis wird als "Schlecht"-Signal in der charttechnischen Bewertung interpretiert. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,24 USD, was einem Abstand von -12,1 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Light S-Aktie als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Light S- eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt nach Messungen kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Light S- liegt bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer etwas längeren 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 69,84, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer abweichenden Einstufung als "Neutral".

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.