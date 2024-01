LightPath Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Analyse von Lightpath im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) legt nahe, dass die Aktie überbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2488,64 liegt 5249 Prozent über dem Branchen-KGV von 46,53, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Ebene führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Lightpath. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage, und an zwei Tagen war keine eindeutige Richtung zu erkennen. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Lightpath-Aktie. Der RSI7 liegt bei 40 und der RSI25 bei 42,86, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Lightpath insgesamt 2 Analystenbewertungen, wovon beide positiv waren. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 3 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 136,22 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung gemäß den Analysten führt.

Insgesamt erhält Lightpath somit eine "Neutral"-Einschätzung auf fundamentaler Basis, eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung und eine "Gut"-Empfehlung gemäß den Analysten.