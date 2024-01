LightInTheBox, tut es schon wieder!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Lightinthebox beträgt das aktuelle KGV 24, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 36 haben. Somit ist Lightinthebox aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund erhält die Lightinthebox-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Die Dividende wird in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Lightinthebox-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,28 USD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 1,07 USD, was einer Abweichung von -16,41 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 1,19 USD unter dem letzten Schlusskurs (-10,08 Prozent Abweichung). Aus charttechnischer Sicht erhält die Lightinthebox-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Lightinthebox eine Performance von 0,89 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +4,24 Prozent. Im Sektorvergleich liegt die Rendite jedoch 10,02 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Lightinthebox-Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.