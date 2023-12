LightInTheBox Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Lightinthebox in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aufgrund dessen wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Lightinthebox in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Lightinthebox bei 0 Prozent, was 3,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Lightinthebox wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 82,35 Punkten, was darauf hindeutet, dass Lightinthebox überkauft ist und dafür eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Lightinthebox-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Lightinthebox mit 0,89 Prozent mehr als 3 Prozent darüber. Die "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -12,19 Prozent. Auch hier liegt Lightinthebox mit 13,09 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

