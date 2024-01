LightInTheBox Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Lightinthebox-Aktie bekommt von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik, da die Dividendenrendite von 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

In der technischen Analyse wird die Lightinthebox derzeit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1,27 USD, während der Kurs der Aktie bei 1,04 USD um -18,11 Prozent darüber liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,17 USD, was einer Abweichung von -11,11 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Lightinthebox aktuell mit einem Wert von 76,92 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht".

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt hingegen überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Lightinthebox in den vergangenen Tagen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft. Die Redaktion kommt zu dem Befund, dass die Stimmung in Bezug auf Lightinthebox als "Gut" einzustufen ist.