LightInTheBox Aktie: Wohin geht die Reise?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen in derselben Branche. Bei Lightinthebox beträgt das aktuelle KGV 24, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 34 aufweisen. Daher ist Lightinthebox aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird auch der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen aufzeichnet. Der aktuelle RSI-Wert für Lightinthebox beträgt 58,33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine Einstufung von "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Lightinthebox von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt jedoch, dass in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. Für Lightinthebox hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Lightinthebox, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.