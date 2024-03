LightInTheBox Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Dividendenrendite von Lightinthebox beträgt derzeit 0 Prozent, was bedeutet, dass das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs sehr niedrig ist. Trotzdem liegt dieser Wert nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Daher erhalten die Dividendenpolitik von Lightinthebox eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) weist Lightinthebox ein aktuelles KGV von 24 auf. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 35. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Aktie daher unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lightinthebox-Aktie der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 72, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 71,7 bestätigt diese Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Lightinthebox.

Die Stimmung rund um die Lightinthebox-Aktie lässt sich auch als weicher Faktor betrachten. Obwohl die Kommentare in sozialen Medien überwiegend positiv waren, haben die Nutzer in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Lightinthebox in verschiedenen Bereichen wie Dividendenpolitik, Fundamentaldaten und Stimmung eine neutrale bis unterdurchschnittliche Bewertung erhält.