LightInTheBox Aktie: War das schon alles?

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung bezüglich Lightinthebox wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Lightinthebox als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 24 insgesamt 33 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel", der 35,62 beträgt. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Der Aktienkurs von Lightinthebox verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,08 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -21,92 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Lightinthebox 13,86 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Lightinthebox führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der RSI bei 82,35 liegt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt einen Wert von 65,31 und führt daher zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich damit eine eher negative Gesamteinschätzung für Lightinthebox.