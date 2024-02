Ligeance Aerospace wird immer uninteressanter …

Die Aktie der Ligeance Aerospace wird einer technischen Analyse unterzogen und basierend auf dem gleitenden Durchschnitt bewertet. Der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 5,96 CNH. Da der letzte Schlusskurs bei 5,22 CNH liegt, wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,07 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ligeance Aerospace-Aktie zeigt einen Wert von 75,18 für RSI7 und 72,12 für RSI25. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Einstufung auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verzeichnet die Aktie eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich zeigt die Ligeance Aerospace-Aktie eine Performance von -19,46 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Aktie um -1,41 Prozent niedriger. Im Sektorvergleich liegt die Aktie 2,76 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie führt.